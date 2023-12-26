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17:30, 26 декабря 2023Россия

В СПЧ назвали возможные сроки амнистии в России

Глава СПЧ Фадеев: амнистия может быть объявлена в России в 2024 году

Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ

В России амнистия может быть объявлена до конца 2024 года. Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, его цитирует РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал принять решение по амнистии некоторых категорий женщин.

В России давно не было амнистии, напомнил Фадеев. В случае ее объявления был бы подан «гуманистический сигнал обществу», добавил он и указал на важность такого сигнала.

В соответствии с российским уголовным законом, амнистия объявляется Госдумой в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Осужденные за совершение преступления могут быть освобождены от наказания, или назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким.

Амнистия не является реабилитирующим основанием и не устраняет последствия судимости. В частности, судимым гражданам запрещено поступать на службу в Следственный комитет, ФСБ и полицию.

Ранее Путин повысил до четырех лет возраст детей, чьи матери могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Согласно внесенным в Уголовный кодекс изменениям, матери детей до четырех лет, содержащихся в доме ребенка исправительного учреждения, смогут выйти досрочно после отбытия не менее четверти срока за преступления небольшой тяжести.

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      Алан Босиков
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