Голикова поручила регионам предотвратить рост заболеваемости COVID в праздники

Голикова поручила главам регионов предотвратить рост заболеваемости COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила главам регионов страны не допустить рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ в праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в праздники увеличивается количество контактов между людьми, в связи с чем возрастает риск распространения инфекций.

«Прошу глав регионов взять под личный контроль неукоснительное соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, гриппа и ОРВИ при проведении массовых мероприятий, а также в организованных коллективах», — пояснила она.

Вице-премьер подчеркнула, что особое внимание необходимо уделить детским оздоровительным организациям и круглосуточным организациям социального обслуживания населения.

Ранее стало известно, что поликлиники Казани начали работать до полуночи в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным пресс-службы мэрии Казани, по итогам прошлой недели в городе зафиксировали 21 978 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а прирост заболевших составил 152 процента.