Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:18, 25 декабря 2023Россия

Медики в российском городе начали работать до ночи из-за роста числа заболевших

Поликлиники Казани начали работать до ночи в связи с ростом заболеваемости ОРВИ

Фото: Alexey Sukhorukov / Globallookpress.com

Поликлиники Казани начали работать до полуночи в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный начальником Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимиром Жаворонковым.

«В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и в целях обеспечения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Казани приказываю (…) организовать функционирование медицинских организаций в режиме семидневной рабочей недели с графиком работы с 8:00 до 24:00 ежедневно», — говорится в документе.

При этом вызовы врачей на дом принимаются до 21:00, а обходить пациентов по вызовам на дом врачи будут до 22:00.

Материалы по теме:
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023
Повторное заражение коронавирусом. Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
Повторное заражение коронавирусом.Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
20 августа 2022
«Человек может буквально за два дня сгореть» Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
«Человек может буквально за два дня сгореть»Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
5 июля 2022

По данным пресс-службы мэрии Казани, по итогам прошлой недели в городе зафиксировали 21 978 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а прирост заболевших составил 152 процента. Мэр Казани, в свою очередь, обратился к плохо чувствующим себя гражданам и попросил их не участвовать в массовых мероприятиях.

Ранее стало известно, что в госпитале для больных COVID-19 больницы имени Святителя Луки в Санкт-Петербурге закончились свободные койки. Руководитель медучреждения Сергей Забиров отметил, что на протяжении месяца все освобождающиеся койки сразу занимают.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские бойцы спасли брошенную на поле боя военнослужащую ВСУ. Она лежала в кустах и подавала рукой сигнал о помощи

      В Дагестане четыре ребенка отравились угарным газом

      Появились подробности закончившейся задержаниями оргии в Москве

      Особые грузовики проехали по России и помогли собрать деньги

      Валиева порассуждала о начале тренерской карьеры

      Полиция приняла решение по уголовному делу против Киркорова

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Доля иностранных денег в российском госдолге упала до минимума

      Звезда «Женского стендапа» назвала минус популярного у россиян курорта

      Путин изменил правила депортации мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости