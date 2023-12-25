Медики в российском городе начали работать до ночи из-за роста числа заболевших

Поликлиники Казани начали работать до ночи в связи с ростом заболеваемости ОРВИ

Поликлиники Казани начали работать до полуночи в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный начальником Управления здравоохранения Минздрава Татарстана по Казани Владимиром Жаворонковым.

«В связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и в целях обеспечения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению Казани приказываю (…) организовать функционирование медицинских организаций в режиме семидневной рабочей недели с графиком работы с 8:00 до 24:00 ежедневно», — говорится в документе.

При этом вызовы врачей на дом принимаются до 21:00, а обходить пациентов по вызовам на дом врачи будут до 22:00.

По данным пресс-службы мэрии Казани, по итогам прошлой недели в городе зафиксировали 21 978 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, а прирост заболевших составил 152 процента. Мэр Казани, в свою очередь, обратился к плохо чувствующим себя гражданам и попросил их не участвовать в массовых мероприятиях.

Ранее стало известно, что в госпитале для больных COVID-19 больницы имени Святителя Луки в Санкт-Петербурге закончились свободные койки. Руководитель медучреждения Сергей Забиров отметил, что на протяжении месяца все освобождающиеся койки сразу занимают.