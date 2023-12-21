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20:03, 21 декабря 2023Россия

Глава госпиталя для больных COVID-19 в Петербурге заявил о нехватке коек

Глава COVID-госпиталя больницы в Петербурге заявил о нехватке коек
СюжетМасочный режим:

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В госпитале для больных COVID-19 больницы имени Святителя Луки в Санкт-Петербурге закончились свободные койки. Об этом заявил руководитель медучреждения Сергей Забиров в беседе с 78.ru.

По его словам, на протяжении месяца все освободившиеся койки сразу занимают. Забиров рассказал, что среди пациентов есть заболевшие вирусной и бактериальной пневмонией, а также ее смешанным типом. «Есть пациенты, которые первично болеют тяжелыми формами гриппа или коронавируса, но без пневмонии. Таких 10 процентов», — рассказал врач.

20 декабря в Санкт-Петербурге частично ввели масочный режим. Согласно постановлению местного Роспотребнадзора, носить средства индивидуальной защиты следует во время массовых культурных и спортивных мероприятий, а также в стационарных и амбулаторных медучреждениях. Санитарная служба обосновала ужесточение мер скачком заболеваемости ОРВИ и гриппа.

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При этом 19 декабря главное управление Роспотребнадзора сообщило, что введение обязательного масочного режима во время длинных новогодних выходных в России не планируется. Однако руководитель службы Анна Попова призвала не забывать о правилах профилактики и тщательно мыть руки, а также использовать маски и дезинфицировать гаджеты.

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      Константин Лысяков
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