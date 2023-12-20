Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 20 декабря 2023Россия

В Петербурге ужесточили масочный режим. В городе резко выросла заболеваемость гриппом

В Петербурге с 20 декабря ужесточили масочный режим для массовых мероприятий

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Масочный режим ужесточили в Санкт-Петербурге со среды, 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова. С этого дня средства индивидуальной защиты необходимо будет носить при проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий.

«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — говорится в постановлении.

Масочный режим вводится из-за скачка заболеваемости ОРВИ и гриппом

В документе указано, что масочный режим в городе был ужесточен из-за скачка заболеваемости ОРВИ и гриппом за неделю, с 11 по 17 декабря. За это время рост по ОРВИ составил 41,5 процента, по COVID-19 — 18,7 процента, по внебольничной пневмонии — 14,9 процента.

Пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по городу Елизавета Скорынина пояснила, что масочный режим при проведении массовых мероприятий является обязательным для сотрудников организаций, а для посетителей носит рекомендательный характер.

Сейчас идет именно усиление в местах скопления больных людей. Это поликлиники, больницы и массовые развлекательные мероприятия, для того чтобы люди не заразились

Елизавета Скорынинапресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Петербургу

В Роспотребнадзоре разъяснили, где он будет действовать

Масочный режим вводится в стационарных и амбулаторных медицинских организациях. Сообщается, что в стационарах запрещен прием посетителей за исключением тех, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Главам районов поручили развернуть дополнительные отделения для приема заболевших ОРВИ и гриппом в острой форме. Во время массовых мероприятий маски пока должны быть только на сотрудниках организаций, которые обеспечивают мероприятие.

В постановлении отмечается, что образовательные учреждения города должны останавливать учебный процесс не менее чем на семь дней, если в классе или группе отсутствует 20 процентов учащихся по причине одного из заболеваний: коронавируса, гриппа и ОРВИ. На 10 и более дней занятия приостанавливаются, если в классе или группе есть два и более случая внебольничных пневмоний. В случае если зарегистрировано 10 и более случаев — работа учреждения приостанавливается на срок до 10 дней.

Абсолютно всем организациям рекомендовано соблюдать температурный режим, регулярно проветривать и обеззараживать воздух, использовать средства гигиены.

Ранее масочный режим вернули в медучреждениях Петербурга

17 ноября масочный режим ввели в медучреждениях города, сообщили в комитете по здравоохранению Смольного. Требование касалось как персонала, так и посетителей.

Материалы по теме:
«Человек может буквально за два дня сгореть» Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
«Человек может буквально за два дня сгореть»Холера, сибирская язва, чума: какие эпидемии угрожают России?
5 июля 2022
Повторное заражение коронавирусом. Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
Повторное заражение коронавирусом.Можно ли повторно переболеть COVID-19 и как избежать заражения?
20 августа 2022
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно. Чем и как будут болеть россияне осенью?
Вирусы мутировали и научились атаковать человека одновременно.Чем и как будут болеть россияне осенью?
5 сентября 2023

Масочный режим в Северную столицу вернулся впервые с 2022 года. Ковидный масочный режим официально отменили в Санкт-Петербурге с 27 мая 2022 года.

Накануне в Роспотребнадзоре заверили, что введение обязательного масочного режима не планируется

Ранее 19 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений во время новогодних праздничных выходных не планируется. Однако руководитель службы Анна Попова напомнила о правилах профилактики вирусных заболеваний.

Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов — все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусных инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 миллионов человек

Анна Поповаруководитель Роспотребнадзора

В ведомстве также отметили снижение заболеваемости COVID-19 по стране на 11,5 процента за неделю. В этот период в стране выявлено 94 тысячи случаев коронавируса.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыто состояние Ивана Охлобыстина после обстрела в Донбассе

      Босая москвичка 40 минут простояла снаружи окна на 13-м этаже и попала на видео

      Объяснены основные причины ожирения

      В Европе резко выросли темпы отбора газа из хранилищ

      В Грузии признали отсутствие выгоды от статуса кандидата в члены ЕС

      Тимоти Шаламе забыл о концерте Бейонсе из-за поцелуев с Кайли Дженнер

      Винер раскрыла секрет воспитания из ребенка звезды спорта

      Боец ВСУ рассказал о запугивании российским пленом

      В Армении приостановили лицензию радио Sputnik

      В России ответили на обвинения в нарушении обязательств перед ОПЕК+

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости