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12:56, 19 декабря 2023Россия

Роспотребнадзор оценил необходимость масочного режима на новогодних выходных

Роспотребнадзор: введение масочного режима на новогодних выходных не планируется

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений во время новогодних праздничных выходных не планируется. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

При этом руководитель службы Анна Попова призвала не забывать о правилах профилактики. Она напомнила о необходимости тщательно мыть руки после улицы, использовать антисептики и маски, а также дезинфицировать гаджеты.

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