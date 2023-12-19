Роспотребнадзор оценил необходимость масочного режима на новогодних выходных

Роспотребнадзор: введение масочного режима на новогодних выходных не планируется

Введение обязательного масочного режима и других противовирусных ограничений во время новогодних праздничных выходных не планируется. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

При этом руководитель службы Анна Попова призвала не забывать о правилах профилактики. Она напомнила о необходимости тщательно мыть руки после улицы, использовать антисептики и маски, а также дезинфицировать гаджеты.