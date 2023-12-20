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15:14, 20 декабря 2023Россия

В Петербурге ввели масочный режим

В Петербурге с 20 декабря ввели масочный режим для массовых мероприятий

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге со среды, 20 декабря, ввели масочный режим для посещения массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова, оно опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

Из документа следует, что носить средства индивидуальной защите нужно «при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий».

Масочный режим также поручено ввести в стационарных и амбулаторных медицинских организациях, в стационарах должны запретить допускать посетителей за исключением тех, кто осуществляет уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

По всей стране, как ранее сообщал Роспотребнадзор, не планируется вводить ограничения во время новогодних праздников. В России, по последним данным, снижается заболеваемость COVID-19 — ее показатели упали на 11,5 процента за неделю.

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      Анастасия Шейкина
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