Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 29 декабря 2023Россия

Губернатор объяснил очереди на границе Польши и Калиниградской области

Губернатор Алиханов: очереди на польской границе связаны с грядущими праздниками

Очередь на границе Польши и Калининградской области связана с тем, что через регион европейцам дешевле всего попасть в Москву, объяснил губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

«К нам приезжают и восемь, пятнадцать часов ждут. Это такие немцы в основном с родственниками, которые живут в России. Это самый дешевый способ попасть из Европы в Москву», — сказал глава Калининградской области.

По его словам, иностранцам проще всего бросить автомобиль в Калининграде на долговременной парковке, а затем долететь из аэропорта Храброва в точку назначения. Большая очередь на границе с польской стороны объясняется грядущими рождественскими праздниками, добавил Алиханов.

18 июня 2022 года Литва прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Европейского союза (ЕС). Глава Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Вскоре Еврокомиссия сняла запрет на транзит товаров через Литву, однако с рядом условий, исключив доставку грузов автомобильными дорогами.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В российском регионе сбили украинский беспилотник

      Губернатор объяснил очереди на границе Польши и Калиниградской области

      Тренер посоветовала упражнения с гантелями для укрепления спины

      В США собрались ограничить Киев в распоряжении переданных Вашингтоном средств

      Популярная телеведущая попала в объектив папарацци в микробикини

      Назван универсальный способ получить максимум удовольствия в постели

      SpaceX сообщила о запуске ракеты с секретным шаттлом США

      Стало известно о взрывах во Львове

      В Харькове произошли взрывы

      В России операторам связи запретят бесконтрольно увеличивать тарифы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости