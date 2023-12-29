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23:51, 29 декабря 2023Бывший СССР

СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» в финансировании СВО

СБУ заподозрила владельца «Хортицы» Черняка в финансировании СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в сотрудничестве с Россией владельца крупнейших алкогольных предприятий страны Евгения Черняка. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Как указали в ведомстве, СБУ собрала доказательную базу на Черняка и предъявила обвинение. Его подозревают в финансировании специальной военной операции (СВО) России против Украины.

«По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк», — подчеркнули в ведомстве. Основой для обвинения стали закупки принадлежащими ему предприятиями, находящимися в Центральной Азии и на Южном Кавказе, спирта и другого сырья в России.

Черняк является основателем и гендиректором холдинга Global Spirits, владеющего торговыми марками «Хортица», «Первак» и «Шустов».

Ранее Следственный комитет (СК) России объявил в розыск Черняка за перевод более 500 миллионов рублей на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других формирований.

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      Марина Совина
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