Создан первый ноутбук с Windows и Android

XDA: Lenovo представит ноутбук ThinkBook Plus с Windows и Android

Китайская корпорация Lenovo создала первый на рынке ноутбук, работающий одновременно на Windows и Android. Об этом сообщает издание XDA.

Как стало известно инсайдерам, компьютер ThinkBook Plus будет иметь гибридный корпус и сможет трансформироваться в планшет. По задумке создателей девайса, в режиме ноутбука устройство будет работать на Windows, в режиме планшета — на Android.

Известно, что гаджет получит отсоединяемую клавиатуру и сенсорный дисплей, который можно будет поворачивать на 360 градусов. Подробные характеристики устройства не раскрываются, но сообщается, что ThinkBook Plus получит скоростной порт Oculink, который будет конкурировать с Thunderbolt 3. Для сравнения, Oculink 2 может обеспечивать скорость передачи данных до 16 гигабит в секунду, тогда как Thunderbolt 3 — только пять гигабит в секунду.

Стоимость ThinkBook Plus не раскрывается. Скорее всего, Lenovo анонсирует устройство на выставке CES 2024 в январе.

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