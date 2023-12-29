Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом

Актриса Ирина Безрукова рассказала о своем новом загородном доме

Российская актриса Ирина Безрукова показала интерьер своего нового загородного дома. Звезда поделилась фото недвижимости с изданием StarHit.

По словам Безруковой, сейчас ее жилье в Подмосковье полностью обустроено, однако переезжать в него из Москвы она не собирается. «Для меня загородный дом — возможность отдыха, восстановления в паузах между работой, гастролями, перелетами по миру. Пока я не готова полностью поменять городскую жизнь на загородную, хотя, когда туда приезжаю, хочу остаться там подольше», — рассказала Безрукова.

Кадр: видео @stilnye_textilnye / @irina_bezrukova_official

При этом артистка отметила, что ей нравится быть на природе. Она довольна новым домом и в скором времени планирует остановиться там для отдыха.

Безрукова купила дом в Подмосковье в ноябре 2023 года. Актриса приобрела готовое жилье: вся внутренняя отделка была сделана на производстве, поэтому проводить ремонт не потребовалось.