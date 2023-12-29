Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:52, 29 декабря 2023Среда обитания

Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом

Актриса Ирина Безрукова рассказала о своем новом загородном доме

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская актриса Ирина Безрукова показала интерьер своего нового загородного дома. Звезда поделилась фото недвижимости с изданием StarHit.

По словам Безруковой, сейчас ее жилье в Подмосковье полностью обустроено, однако переезжать в него из Москвы она не собирается. «Для меня загородный дом — возможность отдыха, восстановления в паузах между работой, гастролями, перелетами по миру. Пока я не готова полностью поменять городскую жизнь на загородную, хотя, когда туда приезжаю, хочу остаться там подольше», — рассказала Безрукова.

Кадр: видео @stilnye_textilnye / @irina_bezrukova_official

При этом артистка отметила, что ей нравится быть на природе. Она довольна новым домом и в скором времени планирует остановиться там для отдыха.

Безрукова купила дом в Подмосковье в ноябре 2023 года. Актриса приобрела готовое жилье: вся внутренняя отделка была сделана на производстве, поэтому проводить ремонт не потребовалось.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Минобороны раскрыло число призванных за осенний призыв срочников

      Украина обстреляла российский регион из РСЗО Град

      Крупнейшая авиакомпания России продлит программу «плоских» тарифов

      Москвичам пообещали рождественские морозы

      В США выразили уверенность в отмене решения о недопуске Трампа до выборов

      Политолог высказался о влиянии выборов в США на помощь Украине

      Блогерша порылась в мусорке и удивилась ценным находкам

      Ирина Безрукова показала свой новый загородный дом

      Москвичей предупредили о резком изменении температуры в Новый год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости