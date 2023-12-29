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19:48, 29 декабря 2023Культура

Козловский анонсировал гастроли по Европе

Актер Козловский запланировал спектакли на Кипре и в Германии в 2024 году
Данила Козловский

Данила Козловский. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский актер театра и кино Данила Козловский анонсировал премьеру своего авторского спектакля-концерта в Европе. Об этом пишет издание «7 дней».

В гастрольный график актера уже включены Кипр и Германия. «Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап FRANK», — говорится в анонсе спектакля.

Ранее сообщалось, что в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) разом отменили все спектакли по произведениям писателя Бориса Акунина (включен в перечень террористов и экстремистов).

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