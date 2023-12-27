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17:10, 27 декабря 2023Культура

В РАМТ отменили все спектакли по произведениям Акунина

В РАМТ отменили спектакли по произведениям Акунина после жалоб общественников

Фото: Jan Tinneberg / Unsplash

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) разом отменили все спектакли по произведениям писателя Бориса Акунина (включен в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, из-за жалоб общественных деятелей руководство культурного учреждения приняло решение снять с репертуара постановки «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия». Отмечается, что в Министерстве культуры РФ заявили, что начальство РАМТа было в праве самостоятельно решить вопрос о репертуаре театра и, при желании, оставить спектакли по произведениям Акунина в программе.

Акунина включили в перечень террористов и экстремистов 18 декабря. В Следственном комитете планировали объявить писателя в международный розыск. Его подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.

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      Анастасия Астахова
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