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15:02, 29 декабря 2023Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России продлит программу «плоских» тарифов

Путин поддержал предложение «Аэрофлота» о продлении «плоских» тарифов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

«Аэрофлот» продлит программу «плоских» тарифов на 2024 год. Президент России Владимир Путин поддержал соответствующее предложение главы крупнейшей авиакомпании страны Сергея Александровского, сообщает сайт Кремля.

По словам гендиректора национального перевозчика, система «плоских» тарифов востребована у россиян. «Она исключает любое динамическое ценообразование, это всегда одинаковый тариф для всех пассажиров», — пояснил Александровский.

Он также попросил лидера страны поддержать программу в 2024 году. «Так и сделаем», — ответил Путин.

В ходе встречи с руководителем авиакомпании президент также отметил, что «Аэрофлот» поддерживает уровень обслуживания на высокой планке. «Качество надо держать, — сказал Путин. — В целом у вас получается, отзывы очень хорошие по "Аэрофлоту"».

Ранее в декабре «Аэрофлот» открыл продажу субсидируемых билетов на 2024 год. При этом уточняется, что полететь по льготным проездным документам можно в течение полугода с момента покупки.

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      Мария Борисова
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