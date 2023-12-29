Крупный пожар разгорелся на подмосковном складе и попал на видео

В Подмосковье загорелся склад на площади 350 квадратных метров

В Московской области загорелся склад на площади 350 квадратных метров. Видеозапись с места событий опубликовал официальный Telegram-канал МЧС России.

На кадрах видно столб густого черного дыма, поднимающийся в небо из-за складских строений. Также на ролике можно увидеть языки пламени, в нескольких метрах от них — составленные друг на друга деревянные поддоны.

В тушении участвуют 18 человек и пять единиц техники. В МЧС сообщили о локализации пожара.

Ранее в Ярославле три человека пострадали во время пожара на складе картона. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров, возник риск обрушения крыши строения.