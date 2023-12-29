Женщина завела троих не знавших друг о друге мужей и попалась на четвертом

News9Live: женщина в Индии завела троих мужей и попалась после четвертой свадьбы

В Индии молодая женщина из штата Карнатака завела троих супругов и попалась после четвертой свадьбы. Об этом сообщает News9Live.

21 декабря житель города Давангере, штат Карнатака, по имени Прашант написал в заявление в полицию о пропаже жены Снехи. Мужчина рассказал, что за три месяца до этого супруга пришла в дом своих родителей, заявила, что беременна, и после этого перестала выходить с ним на связь.

Через несколько дней после заявления Прашант обнаружил в социальных сетях свежие свадебные фотографии жены. Выяснилось, что она вновь вышла замуж за некоего Рагху из Бангалора. Вскоре один из родственников Снехи рассказал, что ранее она уже дважды выходила замуж. При этом считается, что мужья индианки, некоторым из которых она представлялась Нирмалой, не знали друг о друге.

«Моя жена пришла к родителям и сказала, что беременна. Она прервала беременность и вышла замуж за другого человека, не сообщив мне об этом. Это очень больно, потому что мы были вместе полтора года. О ее новом браке я узнал только из соцсетей», — рассказал Прашант.

Сейчас он добился возбуждения дела о супружеской измене против Снехи. Он надеется, что она больше не сможет обманывать мужчин.

Ранее сообщалось, что в Индии мошенница стала женой десятков мужчин, похитила у них деньги и драгоценности и сбежала. От ее действий пострадали как минимум 27 мужчин.