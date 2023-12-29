Модель OnlyFans порадовала фанатов новыми фото в откровенном образе

Британская манекенщица Деми Роуз показала новые фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 28-летняя модель OnlyFans позирует перед камерой в облегающей фиолетовой юбке длины макси, прикрыв обнаженную грудь огромными цветочными бутонами и лепестками. При этом она сделала макияж с акцентом на глаза, оформив черные стрелки, и распустила свои волосы.

Поклонники оценили фотосессию девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Русалка», «Красотка», «Слишком горячо от таких кадров», «Королева», «Какой прекрасный вид», — высказывались они.

Ранее дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин также показала тело в откровенном образе. Тогда 19-летняя модель OnlyFans примерила рождественское мини-платье из бархата на тонких бретелях, которое было украшено белой меховой оборкой. Помимо этого, она надела красные стринги, полностью обнажающие ее ягодицы.