19-летняя дочь Чарли Шина снялась в откровенном образе

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя модель OnlyFans примерила рождественское мини-платье из бархата на тонких бретелях, украшенное белой меховой оборкой. Помимо этого, она надела красные стринги, полностью обнажающие ее ягодицы. При этом девушка снялась, повернувшись спиной к камере и демонстрируя оголенное тело.

Кроме того, она заколола часть волос заколкой, а оставшиеся пряди распустила. Свой образ она дополнила серьегами-кольцами.

Ранее в декабре дочь Чарли Шина снялась с обнаженной грудью после пластики. Вдобавок манекенщица продемонстрировала многочисленные татуировки.