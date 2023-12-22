19-летняя дочь Чарли Шина снялась с обнаженной грудью после пластики

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин вновь показала фигуру после пластики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя модель OnlyFans примерила розовый слитный купальник с принтом, в котором она обнажила грудь, прикрыв ее руками. Помимо этого, девушка продемонстрировала частично оголенное тело и пирсинг в области пупка.

Кроме того, на коже манекенщицы были заметны многочисленные татуировки. «Стоит ли мне сливать это?» — подписала она снимок.

Известно, что дочь знаменитостей решилась на увеличение груди.

В ноябре 19-летняя дочь Чарли Шина снялась в кружевном нижнем белье. Модель OnlyFans позировала перед камерой в белом комплекте нижнего белья, состоящем из кружевного полупрозрачного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.