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14:47, 29 декабря 2023Силовые структуры

Мошенники обманули российского летчика-космонавта на миллионы рублей

Летчика-космонавта и Героя России Тюрина обманули на 10 миллионов рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мошенники обманули летчика-космонавта и Героя России Михаила Тюрина на десять миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, неизвестный регулярно звонил космонавту с 15 по 20 декабря, представляясь полицейским. По указанию злоумышленника Тюрин оформил кредит на десять миллионов рублей и перевел все деньги на якобы безопасный счет. Спустя время потерпевший догадался, что его обманули, и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Летчик-космонавт Михаил Тюрин получил звание Героя России в 2003 году. В общей сложности он совершил три полета и провел в космосе больше 530 дней.

Ранее в столице мошенники обманули 78-летнего кинохудожника Игоря Лемешева почти на полмиллиона рублей, убедив его положить деньги на «безопасный» счет.

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      Олеся Мицкевич
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