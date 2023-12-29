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15:32, 29 декабря 2023Силовые структуры

Нарышкин поручил СВР предотвратить все попытки внешнего вмешательства в выборы

Нарышкин: внешняя разведка обязана не допустить попыток вмешательства в выборы

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Служба внешней разведки (СВР) России должна приложить все усилия, чтобы предотвратить попытки внешнего вмешательства в президентские выборы 2024 года. Об этом заявил директор Сергей Нарышкин в новогоднем видеообращении, опубликованном на сайте службы.

По словам директора СВР, 2023 год стал для России временем испытаний и достижений. Тем не менее ничто не должно помешать свободному волеизъявлению россиян на предстоящих выборах, уточняет он.

Ранее Нарышкин заявил о желании западных политиков превратить Украину во «второй Афганистан».

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