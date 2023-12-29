Названы главные доноры тяжелого вооружения для Украины

Politico: США и ФРГ возглавили список доноров тяжелого вооружения для Украины

США и ФРГ поставили больше всего тяжелого вооружения для Украины. Итоги 2023 года названы в статье Politico.

«США и Германия снова возглавляют список доноров, когда речь заходит об оценочной стоимости их обязательств по предоставлению Украине тяжелого вооружения», — сказано в материале.

Военные обязательства США перед Украиной превосходят обязательства других стран. Германия — следующий по значимости донор. Тем не менее даже сумма военных обязательств всех членов Европейского союза (ЕС) перед Киевом не дотягивает до американских взносов в размере 2 миллиардов евро, говорится в статье.

Однако меньшие страны, вероятно, ощущают на себе большую боль: Чехия уже взяла обязательства и отправила на Украину почти 60 процентов своих запасов тяжелого вооружения.

Ранее в Германии указали на неспособность Европы заменить Украине помощь США. С таким мнением выступил депутат бундестага Омид Нурипур.