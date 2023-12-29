В Германии указали на неспособность Европы заменить Украине помощь США

Депутат бундестага Нурипур: ЕС не может компенсировать Украине потерю помощи США

Европа не может компенсировать Украине потерю помощи США. На неспособность Европейского союза (ЕС) заменить Киеву поддержку США указал депутат бундестага Омид Нурипур, сообщает Newsweek.

«Вряд ли возможно просто компенсировать то, чего американцы достигли до сих пор, ни с материальной точки зрения, ни с точки зрения денег», — сказал немецкий депутат.

Он отметил, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США европейцам придется усилить свою поддержку Киева.

Ранее представитель немецкого кабмина Кристиан Вагнер заявил, что в правительстве Германии считают, что ЕС сможет и далее оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против.