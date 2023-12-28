В Германии высказались о возможности ЕС помогать Украине без Венгрии

Представитель кабмина ФРГ Вагнер: ЕС сможет оказывать помощь Киеву без Венгрии

В правительстве Германии считают, что Европейский союз (ЕС) сможет и далее оказывать финансовую помощь Украине — даже если Венгрия будет против. Об этом заявил представитель кабмина ФРГ Кристиан Вагнер, сообщает РИА Новости.

«Мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро», — сказал чиновник, пообещав, что ЕС продолжит поддерживать Украину «в любом случае».

Вагнер напомнил, что вопрос о выделении Киеву 50 миллиардов евро обсуждался в декабре на саммите ЕС, но тогда решить его положительно не удалось из-за противодействия со стороны Венгрии. В начале 2024 года Берлин продолжит активно продвигать выделение этой помощи Украине в ЕС, подчеркнул он.

«ЕС-26 (без Венгрии — Прим. «Ленты.ру».), конечно, тоже сможет действовать», — добавил немецкий чиновник. При этом Вагнер не стал говорить о том, как можно организовать такую ​​поддержку, подчеркнув, что это требует дальнейших консультаций в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга. Это позволит обойти блокировки помощи от премьера Венгрии Виктора Орбана. Предполагается, что этот альтернативный план включит в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС.