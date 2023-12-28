Возможность Украины вернуть долги Западу оценили

Политолог Журавлев: Украина не может вернуть долги Западу

Украина на данный момент не имеет возможности вернуть долги Западу. И, вероятнее всего, эта ситуация сохранится еще, как минимум, на протяжении ближайших лет. Теоретически, страна могла бы расплатиться в случае восстановления промышленности. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог Дмитрий Журавлев.

«Чтобы расплачиваться с долгами, надо получать деньги. А Украина уже готова все распродавать: стратегические предприятия, землю. Вопрос о вывозе чернозема не был решен только потому, что технически это очень сложно. Нужно расплачиваться не с помощью средств производства, а с помощью производимых товаров. Но Зеленский хочет разобраться со всем как можно быстрее, его не интересует то, что будет послезавтра. Важно только то, что сегодня», — считает Журавлев.

Кроме того, по его мнению, значительная часть того, что стране удается заработать, быстро разворовывается, что неизбежно скажется на бюджете государства даже в случае восстановления промышленности.

«Теоретически, Украина могла бы расплатиться с долгами, практически — вряд ли. Если навести там порядок, это будет богатая страна. Но нужен именно порядок. Даже если восстановить производство, но не разобраться с воровством, ничего не изменится, — уверен политолог. — Кроме того, в XXI веке главное не произвести товар, а продать. Нужны торговые цепочки. Раньше украинские товары покупала Россия, но теперь ведь мы враги. А кто еще купит украинские товары?»

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрабатывает резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга. Это позволит обойти блокировки помощи от премьера Венгрии Виктора Орбана. Предполагается, что этот альтернативный план включит в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС.