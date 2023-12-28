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06:31, 28 декабря 2023Бывший СССР

Возможность Украины вернуть долги Западу оценили

Политолог Журавлев: Украина не может вернуть долги Западу

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Украина на данный момент не имеет возможности вернуть долги Западу. И, вероятнее всего, эта ситуация сохранится еще, как минимум, на протяжении ближайших лет. Теоретически, страна могла бы расплатиться в случае восстановления промышленности. Такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал политолог Дмитрий Журавлев.

«Чтобы расплачиваться с долгами, надо получать деньги. А Украина уже готова все распродавать: стратегические предприятия, землю. Вопрос о вывозе чернозема не был решен только потому, что технически это очень сложно. Нужно расплачиваться не с помощью средств производства, а с помощью производимых товаров. Но Зеленский хочет разобраться со всем как можно быстрее, его не интересует то, что будет послезавтра. Важно только то, что сегодня», — считает Журавлев.

Кроме того, по его мнению, значительная часть того, что стране удается заработать, быстро разворовывается, что неизбежно скажется на бюджете государства даже в случае восстановления промышленности.

«Теоретически, Украина могла бы расплатиться с долгами, практически — вряд ли. Если навести там порядок, это будет богатая страна. Но нужен именно порядок. Даже если восстановить производство, но не разобраться с воровством, ничего не изменится, — уверен политолог. — Кроме того, в XXI веке главное не произвести товар, а продать. Нужны торговые цепочки. Раньше украинские товары покупала Россия, но теперь ведь мы враги. А кто еще купит украинские товары?»

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      Наталия Белова
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