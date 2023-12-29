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09:45, 29 декабря 2023Силовые структуры

Неизвестные залили бензином релейный шкаф в российском городе и подожгли его

В Буйнакске неизвестные устроили второй поджог на железнодорожной станции

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Неизвестные совершили второй поджог железнодорожного оборудования на станции Буйнакск в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в ночь на среду, 27 декабря. Злоумышленники вскрыли релейный шкаф, залили бензином и подожгли. Прибывшие на место преступления полицейские обнаружили рядом с оборудованием шестилитровую пластиковую емкость, в котором неизвестные принесли горючее.

По факту поджога следователи возбудили уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. По ней поджигателям грозит до 20 лет колонии.

Первый поджог на железнодорожной станции в Дагестане произошел ночью 27 ноября на той же станции. Тогда поврежденный релейный шкаф выгорел полностью, а в нескольких метрах от него силовики обнаружили пластиковую бутылку с остатками бензина.

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      Олеся Мицкевич
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