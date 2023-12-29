Некоторых россиян предостерегли от холодца

Гастроэнтеролог Кашух: холодец не стоит давать детям до трех лет

У традиционного для Нового года угощения — холодца — есть ряд противопоказаний, предупредила россиян гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она предостерегла некоторых людей от употребления этой закуски в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, из-за высокой концентрации специй и жира блюдо не стоит давать детям в возрасте до трех лет: продукт усвоится не полностью и начнет раздражать пищеварительный тракт. Также Кашух порекомендовала с осторожностью есть холодец людям с мочекаменной болезнью, заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта и подагрой — болезнью, поражающей суставы, почки, печень.

«При подагре в организме накапливается мочевая кислота — азотсодержащее вещество, конечный продукт метаболизма пуринов. Холодец препятствует выводу мочевой кислоты с мочой и лишь усугубляет течение болезни», — объяснила врач.

Кашух также посоветовала отказаться от калорийных разновидностей холодца людям с панкреатитом (воспаление поджелудочной железы), холециститом и другими заболевания желчного пузыря. Холодец, продолжила она, не стоит сочетать с другими высококалорийными блюдами: жареным мясом или салатами на основе майонеза. Кашух порекомендовала подавать к холодцу гарниром овощные салаты со сметаной.

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