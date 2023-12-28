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12:23, 28 декабря 2023Забота о себе

Врач развеял популярные мифы о переедании

Гастроэнтеролог Парамонов заявил, что диарея не может появиться из-за переедания

Фото: Travis Yewell / Unsplash

Многие люди ошибочно считают, что диарея может появиться из-за переедания, заявил гастроэнтеролог Алексей Парамонов. В комментарии для KP.RU врач развеял и другие популярные мифы о работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Парамонов констатировал: в праздники едят много даже те, кто обычно старается питаться правильно. Из-за этого человек ощущает тяжесть в желудке. Если возникли подобные неприятные симптомы, следует сделать перерыв в приеме пищи, а после есть маленькими порциями, употребляя при этом теплые безалкогольные напитки, рекомендовал специалист.

Любые движения, а в идеале — прогулка на свежем воздухе, заставят желудок работать лучше

Также гастроэнтеролог отметил, что препараты из группы прокинетиков заставят желудок сокращаться и активнее переваривать пищу. Однако принимать их нужно до застолья, а не во время или после него.

Если желудок уже полон, лекарство физически не сможет попасть в тонкий кишечник, где переходит в активную форму. Также эффективно работают современные микрогранулированные ферментные препараты. Старые лекарства в виде обычных таблеток благополучно перевариваются в желудке и кишечника не достигают

Алексей Парамоновгастроэнтеролог
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По словам Парамонова, после обильного застолья может появиться диарея. Считается, что расстройство желудка возникает из-за обильного выделения желчи. Однако это миф, заверил врач. Обычно диарея, тошнота и рвота развиваются из-за отравления.

Если проблема умеренная, нужно пить побольше жидкости. Можно минералку без газа или специализированные растворы из аптеки (средства от обезвоживания). Если рвота не дает пить, давление снижается, а пульс учащается, то нужно обратиться к врачу

Алексей Парамоновгастроэнтеролог

Напоследок гастроэнтеролог посоветовал принимать при диарее спазмолитики и средства от тошноты. Антибиотики, по его словам, в подобных случаях вредны.

Ранее гастроэнтеролог Филип Мэйхед рассказал о причинах повышенного метеоризма и способах его устранить. Первым делом он призвал отказаться от привычки есть на ходу.

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      Алиса Дмитриева
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