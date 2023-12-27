Врач рассказал о причинах повышенного метеоризма и способах его устранить

Гастроэнтеролог Мэйхед: привычка есть на ходу провоцирует метеоризм

Повышенный метеоризм может появиться из-за привычки есть на ходу, еще его провоцируют некоторые продукты и заболевания желудочно-кишечного тракта, считает врач-гастроэнтеролог Филип Мэйхед. О причинах скопления газов в кишечнике и способах их устранить он рассказал The Sun.

Мэйхед указал, что метеоризм является побочным действием работы кишечники и в норме бывает у всех. Если же он возникает постоянно, говорит врач, в первую очередь следует обратить внимание на пищевые привычки. Например, если человек торопится во время еды, то вместе с пищей заглатывает воздух, который скапливается в кишечнике и вызывает метеоризм.

Мейход добавил, что в норме газ в кишечнике не пахнет, неприятный запах появляется из-за состава микрофлоры. «Газ с сильным неприятным запахом обычно является результатом воздействия серосодержащих соединений, образующихся в процессе пищеварения таких продуктов, как брокколи, капуста или яйца», — объяснил он.

Также, по словам врача, запах может появиться из-за скудной микрофлоры в кишечнике. Чтобы исправить это, Мейход посоветовал включить в рацион квашеную капусту, соленья, йогурты, закваску, а также как можно больше овощей и фруктов, которые будут способствовать разнообразию микрофлоры.

Кроме того, Мейход предупредил, что повышенный метеоризм может быть и симптомом воспалительных процессов в кишечнике, болезней пищеварительной системы, признаком непереносимости глютена или лактозы. По словам гастроэнтеролога, обычно пациенты с такими нарушениями, помимо газов, жалуются на боль в животе, диарею или вздутие. Если наблюдается еще и кровь в стуле, резкая, необъяснимая потеря веса, появляется сильная боль в животе или ощущение комка, то это может указывать на развитие серьезных хронических заболеваний, которые требуют срочного лечения.

Ранее врачи из Греции предупредили, что синдром раздраженного кишечника является одним из признаков рака яичника. По их данным, этот симптом появляется, когда онкологическое заболевание распространяется на органы таза и пищеварения.