Женщинам указали на часто игнорируемый симптом запущенной стадии рака

Pronews: вздутие живота может быть симптомом рака яичников на поздней стадии

Синдром раздраженного кишечника может быть одним из симптомов рака яичника на поздней стадии, который женщины зачастую оставляют без внимания. Об этом заявили врачи из Греции, их слова приводит издание Pronews.

Специалисты указали, что главная опасность рака яичников заключается в том, что на ранних стадиях он протекает бессимптомно. Первые признаки заболевания появляются лишь после того, как недуг распространится на таз и брюшную полость, но даже в этом случае женщины часто не замечают начавшихся проблем со здоровьем.

При этом наиболее часто игнорируемыми симптомами запущенного рака яичников врачи назвали постоянное вздутие живота, синдром раздраженного кишечника и запоры. Отмечается, что насторожить также должны беспричинная потеря веса, учащенное мочеиспускание, дискомфорт в области таза и быстрое насыщение во время еды.

Специалисты подчеркнули: к врачу следует обратиться, если одна или несколько из этих проблем со здоровьем беспокоят постоянно. В материале также напомнили, что женщинам, чьи родственники болели раком яичника или груди, обязательно нужно проходить диспансеризацию у гинеколога, поскольку склонность к этим заболеваниям может передаться по наследству.

Ранее сообщалось, что команда специалистов из Шанхайского института органической химии при Академии наук Китая разработала мощный препарат для лечения рака яичников. Изучив регуляторные функции комплекса CPSF, авторы заметили, что рак яичников зависит от механизма прекращения транскрипции с активностью CPSF3.