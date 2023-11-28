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04:30, 28 ноября 2023Наука и техника

Разработан мощный препарат для лечения рака яичников

Science Advances: разработан мощный препарат для лечения рака яичников

Фото: Julia Koblitz / Unsplash

Команда специалистов из Шанхайского института органической химии при Академии наук Китая разработала мощный препарат для лечения рака яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В ходе работы ученые искали потенциальные терапевтические мишени и препараты-кандидаты для лечения рака яичников. Изучив регуляторные функции комплекса CPSF, авторы заметили, что рак яичников зависит от механизма прекращения транскрипции с активностью CPSF3.

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Затем целью стал поиск низкомолекулярных ингибиторов, которые могли бы нарушать ферментативную активность CPSF3 в клетках и в организмах. Группой таких веществ оказались оксаборолы, которые могут взаимодействовать с каталитическими ионами цинка CPSF3. На основе полученных данных были синтезированы селективные и биодоступные ингибиторы CPSF3, включая препарат HQY426. Этот ингибитор и его аналоги эффективно подавляли рост опухоли рака яичников как самостоятельно, так и в комбинации с цисплатином или ингибиторами PARP.

В сентябре 2023 года сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что воздействие бытовой химии увеличивает риск развития рака у женщин. В частности, пациентки, в чьих организмах были высокие показатели фенолов, используемых в пластмассах и красителях, чаще болели раком яичников.

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      Елена Апазиди
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