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06:30, 19 сентября 2023Наука и техника

Изучено влияние бытовой химии на рак у женщин

Повышенное воздействие PFAS связали с риском рака у женщин

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

Команда специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Университета Южной Калифорнии и Мичиганского университета изучила влияние бытовой химии на риск развития рака у женщин. Результаты работы описаны в Journal of Exposition Science and Environmental Epidemiology.

Исследование было сосредоточено на химических веществах, разрушающих эндокринную систему — PFAS (пер- и полифторалкильные вещества), а также фенолах. Их роль в формировании опухолей молочной железы, яичников, кожи и матки давно известна. Теперь ученые смогли это подтвердить после анализа пациентов, у которых развился вышеперечисленный вид рака вместе с повышенным уровнем PFAS в организме. Всего в исследовании приняли участие более десяти тысяч человек, которых попросили сдать образцы крови и мочи.

Анализ показал, что повышенное количество PFDE (одно из соединений PFAS) в организме связано с удвоенной вероятностью меланомы, особенно у женщин. Примерно такие же показатели были у лиц, подверженных в прошлом сильному воздействию двух других длинноцепочечных соединений PFAS (PFNA и PFUA).

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Кроме того, PFNA коррелировало с предшествующим диагнозом рака матки. Женщины, в чьих организмах наблюдалось повышенное число фенолов, таких как BPA (используется в пластмассах) и 2,5-дихлорфенол (применяется в красителях, а также образуется в качестве побочного продукта при очистке сточных вод), сталкивались с более высокими рисками рака яичников.

Авторы считают, что PFAS могут нарушать гормональную функцию у женщин, что повышает вероятность определенных видов рака.

Эти химические вещества присутствуют повсеместно в окружающей среде. Они широко распространены в покрытиях для тефлоновых сковородок, водонепроницаемой одежде, устойчивых к пятнам тканях, бытовой химии, а также в упаковке для пищевых продуктов. PFAS могут разлагаться в природе десятилетиями, а в организме человека — сохраняться от нескольких месяцев до лет.

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    Елена Апазиди
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