В России операторам связи запретят бесконтрольно увеличивать тарифы

Вице-премьер Чернышенко: операторам связи запретят бесконтрольно повышать тарифы

Российским операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за обоснованностью цен, предупредил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Как следует из новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в том случае, если вкладывают большую часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — отметил Чернышенко.

Как подчеркнул вице-премьер, в течение нескольких десятилетий операторы занимались инвестированием в инфраструктуру и созданием оборудования, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции.

В конце октября аналитик Эльдар Муртазин заявил, что Федеральная антимонопольная служба не позволяет сотовым операторам менять цены на связь, из-за чего происходит недофинансирование отрасли. Он считает, что именно на фоне нехватки средств операторы пытаются делать услуги платными.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, предлагающие оплаченные по единому счету услуги сотовой связи, интернета, телевидения и прочих услуг. По мнению экспертов, абонентов привлекает возможность экономить на услугах связи.