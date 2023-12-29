Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
06:39, 29 декабря 2023Экономика

В России операторам связи запретят бесконтрольно увеличивать тарифы

Вице-премьер Чернышенко: операторам связи запретят бесконтрольно повышать тарифы

Фото: Булкин Сергей / news.ru / Global Look Press

Российским операторам связи не дадут бесконтрольно повышать тарифы выше уровня инфляции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за обоснованностью цен, предупредил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, пишет РИА Новости.

Как следует из новой стратегии развития отрасли связи до 2035 года, операторы могут поднимать тарифы выше уровня инфляции в том случае, если вкладывают большую часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новые технологии.

«Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы», — отметил Чернышенко.

Как подчеркнул вице-премьер, в течение нескольких десятилетий операторы занимались инвестированием в инфраструктуру и созданием оборудования, и поэтому не могли нарастить прибыль даже до уровня инфляции.

В конце октября аналитик Эльдар Муртазин заявил, что Федеральная антимонопольная служба не позволяет сотовым операторам менять цены на связь, из-за чего происходит недофинансирование отрасли. Он считает, что именно на фоне нехватки средств операторы пытаются делать услуги платными.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, предлагающие оплаченные по единому счету услуги сотовой связи, интернета, телевидения и прочих услуг. По мнению экспертов, абонентов привлекает возможность экономить на услугах связи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В российском регионе сбили украинский беспилотник

      Губернатор объяснил очереди на границе Польши и Калиниградской области

      Тренер посоветовала упражнения с гантелями для укрепления спины

      В США собрались ограничить Киев в распоряжении переданных Вашингтоном средств

      Популярная телеведущая попала в объектив папарацци в микробикини

      Назван универсальный способ получить максимум удовольствия в постели

      SpaceX сообщила о запуске ракеты с секретным шаттлом США

      Стало известно о взрывах во Львове

      В Харькове произошли взрывы

      В России операторам связи запретят бесконтрольно увеличивать тарифы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости