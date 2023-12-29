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11:04, 29 декабря 2023Наука и техника

Открыт механизм скрытого туберкулеза

Science Advances: открыт механизм персистенции у бактерии туберкулеза

Изображение: CDC / Unsplash

Ученые Индийского института науки открыли важный механизм, который позволяет возбудителю туберкулеза сохраняться в организме человека в скрытом состоянии в течение десятилетий. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Туберкулез вызывается бактерией Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), которая может присутствовать в организме человека десятилетиями, не вызывая каких-либо симптомов. В некоторых случаях она проникает глубоко в легкие, где существует дефицит кислорода, и переходит в состояние покоя, прячась от иммунной системы. Это явление называется персистенцией.

Исследователи вырастили Mtb в жидких культурах, содержащих специальные добавки, необходимые для роста микроорганизмов. Была также создана мутантная версия бактерии, в которой отсутствовал ген IscS, отвечающий за формирование железосерных кластеров — соединений, важных для функционирования белков.

Отсутствие гена IscS приводило к тяжелому заболеванию у инфицированных мышей, а не к стойкой хронической инфекции, обычно наблюдаемой у больных туберкулезом. Таким образом, этот ген вызывает персистенцию туберкулеза. В то же время бактерии, лишенные гена IscS, с большей вероятностью будут уничтожены некоторыми антибиотиками.

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      Александр Еникеев
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