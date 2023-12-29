Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:43, 29 декабря 2023Экономика

Акции китайских компаний в 2023 году стали худшими в мире

Reuters: китайские акции в 2023 году стали худшими в мире из-за потерь на 10 %

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Худший в мире результат в уходящем году показали ценные бумаги китайских компаний. Шанхайский и гонконгский фондовые рынки снизились более чем на десять процентов, хотя в последнюю неделю и стремились отыграть упущенное, пишет Reuters.

Так, гонконгский индекс Hang Seng за год упал на 14 процентов (рост за неделю составил 4,3 процента), а шанхайский CSI300 — на 11 процентов. Впервые истории CSI300 падает третий год подряд. Субиндекс китайских застройщиков потерял сразу 39 процентов.

Управляющий шанхайским хедж-фондом Ли Бэй полагает, что активные покупки в конце года свидетельствуют о попытке нащупать дно. По его мнению, в 2024 году китайские акции все же начнут восстанавливать свои позиции, поэтому нашлись желающие купить их на минимуме.

Уильям Витерелл из Cumberland Advisors согласился с тем, что в уходящем году китайский фондовый рынок стал разочарованием для инвесторов, однако аналитики Jefferies ожидают, что в 2024 году ситуация может развернуться с учетом экономических стимулов, предложенных Пекином, и укрепления курса юаня.

Накануне сообщалось, что за последние месяцы 2023 года объем иностранных инвестиций в китайский фондовый рынок рухнул на 87 процентов, с пиковых 33 миллиардов долларов в августе до 4,4 миллиарда. Таким образом инвесторы отреагировали на проблемы с восстановлением экономики КНР, а также на желание китайских властей скрывать подробности о реальном положении дел.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Появились кадры с места крупного ДТП с участием российского министра

      В Совфеде заявили о необходимости усилить один из флотов

      Предсказано изменение боевой помощи Украине в 2024 году

      Назван самый подешевевший за год металл

      Женщина внезапно начала зевать 100 раз в день и узнала о неизлечимом заболевании

      В Германии заявили о выводе из строя половины отправленных Украине Leopard 2

      Защита треш-блогера Хилми обжаловала приговор по делу об изготовлении порно

      Собчак оценила фильм с постельными сценами мужа фразой «взбудоражил наши вечера»

      Медведева рассказала о потушенной о ее спину сигарете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости