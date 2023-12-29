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12:22, 29 декабря 2023Ценности

Подсчитана стоимость многомиллионного гардероба Кейт Миддлтон в 2023 году

Фото: Anthony Upton / Pool / Reuters

Журналисты подсчитали многомиллионную стоимость одежды, в которой Принцесса Уэльская Кэтрин появлялась на публике в 2023 году. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

Выяснилось, что в общей сложности Кейт Миддлтон потратила на новые предметы гардероба 159 тысяч фунтов стерлингов (18 миллионов рублей), что на 18 тысяч фунтов стерлингов (2 миллиона рублей) меньше по сравнению с прошлым годом.

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Самым дорогим нарядом монаршей особы оказался образ, в котором она посетила коронацию короля Карла III, — кастомное платье бренда Alexander McQueen за 3000 фунтов стерлингов (346 тысяч рублей) и бриллиантовая тиара, созданная дизайнером Джесс Коллетт, стоимостью 32 тысячи фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).

Журналисты также отметили, что в текущем сезоне Миддлтон неоднократно выходила в свет в вещах, которые уже надевала на различные мероприятия в прошлом. Среди любимых брендов знаменитости оказались как люксовые марки, так и массмаркетовые ретейлеры — например, Hobbs, Zara и LK Bennett.

Ранее практикующий косметолог Амиш Патель раскрыла секреты моложавой внешности Кейт Миддлтон. По словам специалистки, монаршая особа выглядит визуально моложе благодаря «кройдонской подтяжке лица» — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел.

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      Карина Черных
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