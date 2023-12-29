Посол РФ в ФРГ заявил об усталости немецкого общества от украинского конфликта

Посол России Нечаев: немцы устали от украинского конфликта

Немцы устали от конфликта на Украине. Об этом в интервью заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, многие в Германии давно осознали, почему Берлин столь плотно вовлечен в ситуацию на Украине, а также чьим интересам он служит. «Вместе с тем усталость общества от украинского конфликта очевидна», — констатировал он.

Посол подчеркнул, что одобрение действий России на территории Украины приравнивается к уголовному преступлению в Германии.

Ранее Нечаев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся Берлин из-за антироссийских санкций. Он отметил, что антироссийский курс не отвечает интересам Германии и провоцирует ухудшении экономической конъюнктуры, а также снижение покупательной способности немецких граждан.

