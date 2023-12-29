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12:06, 29 декабря 2023Среда обитания

Предсказано будущее ипотеки в России

Аналитик Стукалов не исключил новую волну ажиотажного спроса на ипотеку
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На фоне сохранения текущих условий выдачи льготной ипотеки в ближайшие полгода не исключена новая волна ажиотажного спроса на жилищные кредиты. Такое будущее рынку предсказал аналитик Денис Стукалов, пишет aif.ru.

Однако эксперт отметил, что это возможно при условии, что россияне соберут нужную сумму на первоначальный взнос или если у них будет успешно проданная вторичная квартира. При этом на сворачивание льготной ипотеки рынок должен ответить охлаждением спроса, прогнозирует Стукалов.

На этом фоне количество сделок на первичном и на вторичном рынках должно заметно сократиться. В наиболее выигрышном положении окажутся застройщики, которые предложат оптимальное соотношение цены и качества объектов, а также удобную локацию, считает аналитик.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает альтернативные ипотеке инструменты. Речь в том числе идет о лизинге и продаже жилья в рассрочку.

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      Нина Ташевская
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