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15:16, 29 декабря 2023Мир

Президент Аргентины в письмах Путину и Си Цзиньпину отклонил приглашение в БРИКС

Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отказался от БРИКС

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей в письмах российскому лидеру Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение вступить в БРИКС. Об этом сообщает Canal C.

По данным издания, Милей также проинформировал о своем решении президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьер-министра Индии Нарендру Моди, а также главу Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосу.

Ранее новый министр иностранных дел республики Диана Мондино заявила, что Аргентина не присоединится 1 января 2024 года к группе БРИКС, приглашение от которой она получила в этом году.

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      Семен Александров
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