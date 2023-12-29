Президент Аргентины заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС

Президент Аргентины Милей хочет встретиться с каждым из лидеров стран БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей хочет встретиться с каждым лидером стран БРИКС. Об этом он заявил в своем письме с уведомлением об отказе от вступления в группу, сообщает La Nacion.

«Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение», — говорится в одинаковых письмах, направленных президенту России Владимиру Путину, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Ранее стало известно, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС. В послании лидерам стран группы Милей написал, что в настоящее время ему видится нецелесообразным вступление Аргентины в БРИКС в качестве полноправного члена.