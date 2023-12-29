Польша отказалась доказывать российскую принадлежность залетевшей ракеты

Дипломат Ордаш: Польша не стала доказывать принадлежность РФ к залетевшей ракете

Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш рассказал, что Варшава отказалась предоставлять доказательства российской принадлежности ракеты, залетевший на ее территорию с Украины, сообщает РИА Новости.

Дипломат назвал обвинения со стороны Польши голословными и отметил, что Москва не намерена давать ей разъяснений об инциденте до тех пор, пока она не предоставит доказательства ее причастности.

«Мне вручили ноту, в которой содержится голословное утверждение того, что якобы утром 29 декабря польское воздушное пространство нарушил воздушный объект», — заявил он, уточнив, что польские специалисты идентифицировали его как российскую маневрирующую ракету.

Ранее стало известно, что заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал Ордаша и вручил ему ноту, в которой ведомство потребовало объяснить «инцидент с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий».