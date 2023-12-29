Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 29 декабря 2023Мир

Минобороны Британии уточнило количество передаваемых Украине ракет

Минобороны Британии: Лондон передаст Украине около 200 ракет ASRAAM

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство обороны Великобритании прокомментировало слова главы ведомства Гранта Шаппса о намерении Лондона поставить Украине сотни ракет противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками, отметив, что Киеву будут направлены около 200 ракет малой дальности ASRAAM. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте правительства.

«Пакет из примерно 200 ракет противовоздушной обороны вновь снабдит разработанные Британией системы противовоздушной обороны, переданные Украине в конце 2022 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Соединенное Королевство планирует передать Украине ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» ASRAAM собственного производства. В Минобороны Британии подчеркнули, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучались их использованию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжать поставки оружия Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, представляется невозможным.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Ракета три минуты летала в небе над Польшей. Варшава не сбила ее и заявила, что она была российской

      Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины

      Матч за Суперкубок Турции отменили за десять минут до начала

      В США признали неэффективность санкций против России

      Минобороны Британии уточнило количество передаваемых Украине ракет

      Помощница Залужного призвала идти в ВСУ словами «все равно все умрем»

      Распространенные химикаты оказались разрушителями ДНК

      Огромного рождественского козла из Евля поджигали, ломали и пытались украсть. В этом году его ждала невиданная напасть

      Роналдо перейдет в «Ростов»

      Байден заявил о невозможности поставлять оружие Киеву без одобрения Конгресса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости