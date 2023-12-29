Минобороны Британии уточнило количество передаваемых Украине ракет

Минобороны Британии: Лондон передаст Украине около 200 ракет ASRAAM

Министерство обороны Великобритании прокомментировало слова главы ведомства Гранта Шаппса о намерении Лондона поставить Украине сотни ракет противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками, отметив, что Киеву будут направлены около 200 ракет малой дальности ASRAAM. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте правительства.

«Пакет из примерно 200 ракет противовоздушной обороны вновь снабдит разработанные Британией системы противовоздушной обороны, переданные Украине в конце 2022 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Соединенное Королевство планирует передать Украине ракеты малой дальности класса «воздух-воздух» ASRAAM собственного производства. В Минобороны Британии подчеркнули, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучались их использованию.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжать поставки оружия Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, представляется невозможным.