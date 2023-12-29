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14:25, 29 декабря 2023Путешествия

Раскрыты условия запуска прямых рейсов из России на любимый курорт богачей

Посол Павлов: дипмиссия работает над упрощением въезда на Филиппины для россиян

Фото: Eloisa Lopez / Reuter

Российский посол Маниле Марат Павлов заявил, что прямое авиасообщение между РФ и Филиппинами откроется в том случае, если будут получены гарантии безопасности воздушных судов и перевозчиков. Условия запуска авиарейсов на любимый курорт богачей дипломат раскрыл в беседе с «Известиями».

«Мы готовы делать все возможное, чтобы продвигать прямое авиасообщение, тем более что определенный потенциал имеется, прежде всего туристический», — добавил он.

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Более того, Павлов отметил, что российская дипмиссия активно продвигает эту тему, а также работает над упрощением въезда в популярную курортную страну для соотечественников.

Ранее россиянам пообещали запустить прямые авиарейсы в Индонезию и на Филиппины. О возможной организации полетов в две популярные курортные страны Азии заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

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      Фариза Бацазова
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