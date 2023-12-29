Россиянам назвали самые прибыльные варианты вложения средств

РБК: самыми прибыльными вложениями в 2023 году стали российские акции

В 2023 году самым прибыльным инструментом вложения средств для россиян стали российские акции — ценные бумаги обогнали по доходности даже валюту. Самыми перспективыми стали акции финансового сектора, пришли к выводу в РБК.

Опрошенные изданием эксперты уточняют, что такой рост фондового рынка — редкость. Самыми перспективыми в уходящем году стали акции финансового сектора, хотя до 2022 года фаворитами рынка были экспортеры. В то же время не самым удачным вложением стали длинные облигации с фиксированным купоном. Рублевые вклады и фонды денежного рынка оказались безрисковыми, но и не принесли владельцам существенных доходов. Однако такие вложения позволили компенсировать или немного обогнать инфляцию.

Для сравнения, с начала года до 28 декабря рублевый индекс Мосбиржи (в него входят 50 наиболее ликвидных российских акций) вырос на 43,8 процента, до 3101,99 пункта. Долларовый индекс РТС с января прибавил около 12,5 процента и вырос до 1090,93 пункта. За тот же период курс доллара к рублю увеличился на 24 процента, евро — на 25 процентов. Рубль проиграл и по отношению к китайскому юаню (17 процентов за год). На момент написания материала доллар торгуется на уровне 90,11 рубля, евро — 99,29 рубля, юань — 12,58 рубля.

Эксперты разошлись во мнении относительно идеи вложить деньги в покупку валюты. С одной стороны, с учетом санкций и ограничений на использование иностранной валюты в 2023 году покупку непосредственно валюты нельзя назвать самой интересной инвестицией. Другие экономисты считают, что это было одной из лучших идей, особенно если речь идет о валютных инструментах, поскольку помимо переоценки валютной составляющей владелец замещающих облигаций, номинированных в долларах, смог получить доходность порядка 5 процентов. В дополнение к этому инвестор мог получить 12 процентов на росте стоимости.