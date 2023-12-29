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11:38, 29 декабря 2023Экономика

Курс рубля резко вырос к доллару и евро

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря, следует из данных торгов.

По данным на 10:49 по московскому времени, стоимость единицы европейской валюты снижалась на 0,64 процента, до 98,98 рубля. На момент написания материала за евро давали 98,88 рубля, а за доллар США — 88,98 рубля.

Поддержку курсу российской валюты оказывает озвученное накануне, 28 декабря, решение Центробанка о начале операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

На фоне новостей, из которых следует, что следующий год начнется с чистых продаж валюты на бирже, рубль в среду стал расти к основным мировым валютам. В частности, курс евро опустился ниже 100 рублей.

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      Дмитрий Воронин
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