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15:37, 28 декабря 2023Экономика

Курс евро упал ниже 100 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря, следует из данных торгов. Стоимость единицы европейской валюты снизилась 28 декабря почти на полтора процента, до 99,98 рубля.

Также теряют в цене американский доллар, снижающийся примерно на полтора рубля, и китайский юань. Доллар опустился ниже 90 рублей впервые за почти десять дней торгов.

Поддержку курсу российской валюты оказывает озвученное Центробанком решение о начале с 9 января проведения операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Эксперты полагают, что соответствующие шаги регулятора могут привести к резкому укреплению российской валюты до 85 рублей за доллар уже в начале 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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