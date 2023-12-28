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15:02, 28 декабря 2023Экономика

Курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря, следует из данных торгов. Евро и юань также снижаются. Европейская валюта котируется примерно по 100 рублей. На момент написания материала курс доллара составлял 89,88 рубля.

Такая динамика фиксируется на фоне озвученного Банком России решения о проведении с 9 января валютных операций, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Их величину регулятор собирается определять исходя из анонсируемых Минфином на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину ряда операций.

Исходя из ожидаемого уровня нефтегазовых доходов в декабре, следующий год начнется с чистых продаж валюты на бирже.

По мнению экспертов, соответствующее решение регулятора может привести к резкому укреплению российской валюты до 85 рублей за доллар уже в начале 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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