Курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря, следует из данных торгов. Евро и юань также снижаются. Европейская валюта котируется примерно по 100 рублей. На момент написания материала курс доллара составлял 89,88 рубля.

Такая динамика фиксируется на фоне озвученного Банком России решения о проведении с 9 января валютных операций, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Их величину регулятор собирается определять исходя из анонсируемых Минфином на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину ряда операций.

Исходя из ожидаемого уровня нефтегазовых доходов в декабре, следующий год начнется с чистых продаж валюты на бирже.

По мнению экспертов, соответствующее решение регулятора может привести к резкому укреплению российской валюты до 85 рублей за доллар уже в начале 2024 года.