Россиянин напал на брата и расправился с его адвокатом из-за раздела имущества

В Самарской области суд арестовал убившего адвоката мужчину

В Самарской области суд арестовал 44-летнего местного жителя, который напал на брата и расправился с его адвокатом после ссоры из-за раздела имущества. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователь настаивал на том, чтобы мужчину заключили под стражу, уточнили в ведомстве. Он проходит обвиняемым по двум статьям 30 и 105 УК РФ.

По версии следствия, вечером 27 декабря мужчина пришел в общежитие в Чапаевске и несколько раз ударил ножом брата после ссоры из-за раздела имущества. Затем обвиняемый вышел на улицу, где встретил адвоката родственника. Его он несколько раз ударил ножом в шею и грудь, чем лишил жизни. Пострадавший родственник преступника сейчас находится в больнице.

Ранее россиянин решил расправиться с сожительницей брата, которая по завещанию являлась законной наследницей его имущества.

