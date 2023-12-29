Россиянин поджег одежду в нежилом доме и спалил 34 машины на автостоянке

В Чите задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома и 34 автомобилей

Полицейские Читы задержали мужчину, подозреваемого в поджоге нежилого дома и 34 машин на автостоянке поблизости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Забайкальскому краю.

Предварительно установлено, что злоумышленник ранее проживал в указанном нежилом здании вместе с другими лицами. Накануне ночью мужчина вернулся туда, чтобы забрать свои вещи, а затем поджог верхнюю одежду, которая висела на выходе. Огонь охватил дом и перекинулся на стоянку, находящуюся поблизости. В результате его действий сгорело 34 автомобиля, ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога») УК РФ. Фигурант арестован.

Ранее суд приговорил к 15 годам заключения жителя Омска, устроившего серию поджогов автомобилей с символикой Z.