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12:45, 27 декабря 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 15 лет за серию поджогов автомобилей с символикой Z

В Омске суд дал 15 лет серийному поджигателю машин с символикой Z

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании в Омске приговорил местного жителя к 15 годам заключения по делу о серии пожогов автомобилей с символикой Z. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба.

Установлено, что фигурант поджигал машины на территории города в ноябре 2022 года. Также он попытался устроить поджог на объекте топливно-энергетического комплекса региона, однако был с поличным задержан сотрудниками ФСБ и МВД. Правоохранителям мужчина заявил, что таким образом хотел устрашить местных жителей и повлиять на принятие органами власти решения о прекращении СВО.

Ранее сообщалось, что в Москве суд дал 14 лет администратору двух Telegram-каналов по делу о госизмене.

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